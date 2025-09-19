Inter Sassuolo tutti i numeri della sfida | ci sarà un debutto e quei numeri su Lautaro…
Inter Sassuolo, le ultime in vista della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Dopo la convincente vittoria per 2-0 in Champions League contro l’Ajax, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo per la 4ª giornata di Serie A. Domenica 21 settembre, alle 20:45, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo allo stadio San Siro, dove indosseranno per la prima volta in questa stagione il Third Kit, un dettaglio che renderà ancora più speciale la sfida, come riportato da OneFootball. Verso la partita. Il bilancio storico tra Inter e Sassuolo in Serie A è equilibrato: 10 vittorie a testa e due pareggi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Vigilia di #InterSassuolo, domani la #conferenza stampa di Cristian #Chivu: ufficializzato l'orario - X Vai su X
VERSO INTER-SASSUOLO! ? Dopo l'esordio in Champions League contro l'Ajax, in cui Acerbi e Lautaro sono partiti dalla panchina, è possibile che il secondo ritrovi la titolarità in campionato contro il Sassuolo, poiché domani dovrebbe tornare a lavor Vai su Facebook
2025 giornata-4 inter-sassuolo preview; Under 15 Serie A-B – Risultati prima giornata e classifiche aggiornate; Allarme Inter: nerazzurri mai così male quest'anno.
Pronostico Inter-Sassuolo 21 Settembre 2025: Chivu non può più sbagliare - Sassuolo, incontro della quarta giornata di Serie A in programma domenica 21 settembre 2025 alle 20:45 al Giuseppe Meazza, atteso per spettacolo e intensità: analisi, pronostico e quote per scom ... Segnala bottadiculo.it
Inter, missione continuità. Con il Sassuolo possibile turnover - L’Inter vuole sfruttare l’onda lunga di Amsterdam e raddrizzare la propria classifica in Serie. tuttomercatoweb.com scrive