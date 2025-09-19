Inter Sassuolo, le ultime in vista della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Dopo la convincente vittoria per 2-0 in Champions League contro l’Ajax, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo per la 4ª giornata di Serie A. Domenica 21 settembre, alle 20:45, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo allo stadio San Siro, dove indosseranno per la prima volta in questa stagione il Third Kit, un dettaglio che renderà ancora più speciale la sfida, come riportato da OneFootball. Verso la partita. Il bilancio storico tra Inter e Sassuolo in Serie A è equilibrato: 10 vittorie a testa e due pareggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, tutti i numeri della sfida: ci sarà un debutto e quei numeri su Lautaro…