Inter-Sassuolo Sky o Dazn? Dove vedere la partita

Inter-Sassuolo Sky o Dazn? La Serie A 202526 vede in programma nel weekend Inter-Sassuolo, valida per la quarta giornata di campionato. Il match è in programma domenica a San Siro con fischio d’inizio alle ore 20:45, con i nerazzurri determinati a proseguire la loro corsa dopo la vittoria sull’ Ajax, e i neroverdi pronti a mettere i bastoni tra le ruote a una delle big del torneo. Come ormai consuetudine, l’incontro sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la sfida sia attraverso l’ app su smart TV, sia in streaming tramite PC, smartphone e tablet. Inter-Sassuolo, dove vedere il pre e il post. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it