Inter-Sassuolo quote | ‘1’ basso Come marcatore i book vedono favorito…

Inter-Sassuolo quote. Dopo il successo europeo in Champions League sul campo dell’Ajax, l’Inter di Cristian Chivu torna a concentrarsi sulla Serie A con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le sconfitte contro Udinese e Juventus. A San Siro arriva un Sassuolo rinvigorito dal colpo esterno contro la Lazio, ma che parte sfavorito nei pronostici degli esperti. Inter-Sassuolo quote: favoriti i nerazzurri. Secondo i bookmaker, l’1 dell’Inter è nettamente favorito e paga 1,28 su William Hill. Il pareggio si gioca a 5,80, mentre una clamorosa vittoria del Sassuolo di Fabio Grosso è proposta a 9,80. Le statistiche parlano chiaro: in quattro degli ultimi cinque precedenti a San Siro tra le due squadre sono state segnate almeno tre reti complessive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it