Inter-Sassuolo probabili formazioni | Sucic dal 1? la scelta su Martinez

Forzainter.eu | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima giornata di Champions League è passata in archivio e per l’Inter è tempo di dare continuità ai risultati. Reduci dalla vittoria per 2-0 contro l’Ajax, i nerazzurri desiderano dimostrare di poter mettere a referto un filotto di successi, risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della classifica, per dare segnali importanti alla concorrenza. La Beneamata tornerà in campo domenica 21 settembre alle ore 20:45 con il Sassuolo, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Un duello estremamente delicato, contro un cliente storicamente ostico. Cristian Chivu spera di aver ritrovato la miglior condizione della sua rosa, per mettere al tappeto i neroverdi che sono sempre riusciti ad impensierire il club milanese sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter sassuolo probabili formazioni sucic dal 1 la scelta su martinez

© Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Sucic dal 1?, la scelta su Martinez

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Probabili 4ª: Vlahovic-David dal 1', Pavlovic ok. CDK e Vardy in dubbio; Inter-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Fantacalcio, le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A 2025/26.

inter sassuolo probabili formazioniProbabili formazioni Inter-Sassuolo: cosa filtra su Lautaro, novità Sucic e Koné - Le possibili scelte di Chivu e Grosso per la sfida della 4^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it

Probabili formazioni di Inter-Sassuolo: la scelta su Lautaro - La doppietta di Thuram ha regalato all’ Inter la prima vittoria subito al debutto in Champions League e ora per i nerazzurri è tempo di tornare a pensare al campionato, dove li attende la sfida ... Riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Sassuolo Probabili Formazioni