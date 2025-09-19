Inter-Sassuolo probabili formazioni | Sucic dal 1? la scelta su Martinez
La prima giornata di Champions League è passata in archivio e per l’Inter è tempo di dare continuità ai risultati. Reduci dalla vittoria per 2-0 contro l’Ajax, i nerazzurri desiderano dimostrare di poter mettere a referto un filotto di successi, risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della classifica, per dare segnali importanti alla concorrenza. La Beneamata tornerà in campo domenica 21 settembre alle ore 20:45 con il Sassuolo, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Un duello estremamente delicato, contro un cliente storicamente ostico. Cristian Chivu spera di aver ritrovato la miglior condizione della sua rosa, per mettere al tappeto i neroverdi che sono sempre riusciti ad impensierire il club milanese sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
#InterSassuolo: sabato alle 14:00 la conferenza stampa di Cristian Chivu ? #ForzaInter - X Vai su X
Inter Sassuolo (4ª giornata Serie A 2025/26) Si gioca domenica 21 settembre alle ore 20:45 Ritrovo alla sede del nostro Club a Roncadelle alle ore 16:45 Partenza del pullman alle ore 17:00 da Roncadelle Chiediamo a tutti la massima puntualità! Gli Vai su Facebook
Probabili 4ª: Vlahovic-David dal 1', Pavlovic ok. CDK e Vardy in dubbio; Inter-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Fantacalcio, le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A 2025/26.
Probabili formazioni Inter-Sassuolo: cosa filtra su Lautaro, novità Sucic e Koné - Le possibili scelte di Chivu e Grosso per la sfida della 4^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it
Probabili formazioni di Inter-Sassuolo: la scelta su Lautaro - La doppietta di Thuram ha regalato all’ Inter la prima vittoria subito al debutto in Champions League e ora per i nerazzurri è tempo di tornare a pensare al campionato, dove li attende la sfida ... Riporta passioneinter.com