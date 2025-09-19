La prima giornata di Champions League è passata in archivio e per l’Inter è tempo di dare continuità ai risultati. Reduci dalla vittoria per 2-0 contro l’Ajax, i nerazzurri desiderano dimostrare di poter mettere a referto un filotto di successi, risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della classifica, per dare segnali importanti alla concorrenza. La Beneamata tornerà in campo domenica 21 settembre alle ore 20:45 con il Sassuolo, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Un duello estremamente delicato, contro un cliente storicamente ostico. Cristian Chivu spera di aver ritrovato la miglior condizione della sua rosa, per mettere al tappeto i neroverdi che sono sempre riusciti ad impensierire il club milanese sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Sucic dal 1?, la scelta su Martinez