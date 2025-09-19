Inter-Sassuolo la probabile formazione di Chivu | ci sono due ritorni in avanti spazio a…

Inter-Sassuolo probabile formazione. Arrivano segnali incoraggianti per Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Sassuolo. Dopo la vittoria in Champions League ad Amsterdam, l’allenatore nerazzurro può finalmente sorridere: l’attacco è tornato al gran completo. Thuram ha trascinato i compagni con una doppietta, Pio Esposito ha risposto positivamente al debutto da titolare in Europa e Lautaro Martinez è pronto a rientrare dopo lo stop precauzionale. Il capitano era rimasto a riposo contro l’ Ajax per un fastidio alla schiena, ma ieri ad Appiano ha lavorato in palestra senza particolari problemi. Oggi è previsto il suo rientro in gruppo, segnale che la lombalgia è ormai alle spalle. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it