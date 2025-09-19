Inter-Sassuolo conferenza stampa Chivu | orario e dove vederla
Inter-Sassuolo conferenza stampa Chivu. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, match valido per la quarta giornata di Serie A, Cristian Chivu incontrerà i giornalisti per la consueta conferenza stampa prepartita. L’appuntamento è fissato per sabato 20 settembre alle ore 14 presso il BPER Training Centre, sede degli allenamenti della squadra nerazzurra. L’attesa è alta non solo per le scelte tattiche del tecnico, ma anche per le risposte che darà in merito allo stato di forma dei suoi giocatori, reduce dalla vittoria in Champions League contro l’ Ajax. Chivu sarà chiamato a commentare l’approccio della squadra al campionato e l’importanza di una sfida delicata come quella contro il Sassuolo, che storicamente ha sempre riservato sorprese a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
