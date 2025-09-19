Inter Sassuolo Chivu studia le mosse per il match | possibile ruolo da titolare per Acerbi? Le ultime

Inter Sassuolo, Chivu studia le mosse per battere gli emiliani nella quarta gironata di Serie A. Ecco le ultime secondo Sky Sport. Cristian Chivu sta valutando alcuni cambiamenti di formazione in vista della sfida di domenica sera contro il Sassuolo, per la quarta giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, uno dei possibili movimenti riguarda la difesa, con Francesco Acerbi che potrebbe tornare titolare al centro della retroguardia dell’ Inter. Questo avvicendamento potrebbe vedere Acerbi rientrare al fianco di Bastoni e De Vrij, con l’obiettivo di offrire maggiore solidità al reparto difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

