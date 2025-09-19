Inter Sassuolo Chivu sceglie de Vrij in difesa? Il centrale verso una maglia da titolare anche in campionato

Inter Sassuolo, Stefan de Vrij verso una maglia da titolare per la gara di campionato dopo il successo in Champions League contro l’Ajax. Stefan de Vrij, difensore centrale dell’ Inter, sarà di nuovo titolare nella sfida contro il Sassuolo dopo la sua prestazione solida in Champions League contro l’ Ajax, vinta per 2-0. Il centrale olandese ha convinto con una partita attenta e decisa, e ora è pronto a riprendersi il posto da titolare anche in campionato. Francesco Acerbi siederà in panchina, e probabilmente lo rivedremo in campo nella giornata successiva contro il Cagliari. Al fianco di De Vrij, le opzioni più probabili sono Bisseck e Alessandro Bastoni, con Manuel Akanji che riposerà per questa sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

