Inter Sassuolo c’è un doppio recupero per Chivu | si rivedono Lautaro e Darmian le condizioni

Inter Sassuolo, le ultime in vista della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Buone notizie per Cristian Chivu e per tutto l'ambiente nerazzurro. Dopo la preziosa vittoria in Champions League contro l'Ajax, l' Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Sassuolo con due rinforzi importanti in arrivo: Lautaro Martinez e Matteo Darmian. A confermare il recupero dei due giocatori è anche il Corriere dello Sport, che oggi dedica ampio spazio alle condizioni fisiche dei due nerazzurri, rimasti ai box ad Amsterdam per problemi muscolari.

