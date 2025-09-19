Inter Sassuolo c’è un doppio recupero per Chivu | si rivedono Lautaro e Darmian le condizioni
Inter Sassuolo, le ultime in vista della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Buone notizie per Cristian Chivu e per tutto l’ambiente nerazzurro. Dopo la preziosa vittoria in Champions League contro l’Ajax, l’ Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Sassuolo con due rinforzi importanti in arrivo: Lautaro Martinez e Matteo Darmian. A confermare il recupero dei due giocatori è anche il Corriere dello Sport, che oggi dedica ampio spazio alle condizioni fisiche dei due nerazzurri, rimasti ai box ad Amsterdam per problemi muscolari. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Qui #Sassuolo - Verso l'#Inter, seduta pomeridiana al Mapei Football Center. Domani allenamento al mattino - X Vai su X
Inter Sassuolo (4ª giornata Serie A 2025/26) Si gioca domenica 21 settembre alle ore 20:45 Ritrovo alla sede del nostro Club a Roncadelle alle ore 16:45 Partenza del pullman alle ore 17:00 da Roncadelle Chiediamo a tutti la massima puntualità! Gli - facebook.com Vai su Facebook
Inter, un esubero ancora da piazzare e doppio colpo rinviato | CM.IT - Il club del presidente Marotta lavora specialmente sulle cessioni in quest’ultima parte del mercato: gli interventi in entrata tra difesa e attacco posticipati a gennaio L’Inter si muove soprattutto ... Come scrive calciomercato.it
Inter-Torino 5-0, gol e highlights: doppio Thuram, Bastoni, Lautaro e Bonny - La squadra di Chivu inizia come meglio non potrebbe il suo campionato, vince a San Siro 5- Scrive sport.sky.it