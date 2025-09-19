Inter Sassuolo allenamento mattutino per i neroverdi in preparazione del match Ecco quando parlerà Grosso
Inter Sassuolo, allenamento mattutino per i neroverdi in attesa del match di campionato. Domani la conferenza stampa di Grosso. Oggi, il Sassuolo ha svolto un allenamento mattutino in vista della sfida di domenica contro l’ Inter a San Siro. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra neroverde ha proseguito con un torello, finalizzato a migliorare la circolazione della palla. Successivamente, sono state svolte esercitazioni focalizzate sullo sviluppo della manovra offensiva e sulle conclusioni in porta, elementi chiave per affrontare una squadra di alta classifica come l’ Inter. L’allenamento è poi proseguito con esercitazioni specifiche per reparto, con un’attenzione particolare alla difesa, al centrocampo e all’attacco, per preparare al meglio ogni zona del campo in vista del match di domenica. 🔗 Leggi su Internews24.com
