Inter Sassuolo a San Siro arriva l’incubo dei nerazzurri | per Domenico Berardi statistiche record

Inter Sassuolo, a San Siro arriva il bomber neroverde, sempre a segno contro i nerazzurri e pronto a continuare la tradizione. Quando Domenico Berardi vede l’ Inter, non manca mai di lasciare il segno. Nei precedenti tra Sassuolo e Inter, l’attaccante neroverde ha trovato la rete ben otto volte, un dato che testimonia la sua capacità di esaltarsi contro i nerazzurri. Berardi ha segnato con regolarità sia in casa che in trasferta, con particolare successo a San Siro, dove ha colpito in ben quattro occasioni: nelle stagioni 201516, 201718, 201920 e 202324. Questo storico rendimento contro l’ Inter rende Berardi uno degli attaccanti più temuti dai nerazzurri, e la sfida di domenica sera alla quarta giornata di Serie A si preannuncia essere un’altra grande occasione per lui di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Internews24.com

