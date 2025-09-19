Inter pronto il piano per la demolizine di San Siro

San Siro: il 90% demolito, Inter e Milan spingono sul nuovo masterplan Inter e Milan presentano il nuovo masterplan per San Siro, che prevede la demolizione del 90% dello stadio attuale per far spazio a un impianto moderno e sostenibile. Solo il 9% del Meazza sopravvive: le due torri iconiche

Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto

Inter, Simone Tiribocchi: “Pio Esposito già pronto e maturo”

Nuovo San Siro, il fronte del no contro il piano di Inter e Milan: ricorsi a Tar e Corte dei Conti; Quanti posti avrà? Quando sarà pronto? 5 domande sul nuovo stadio di Inter e Milan; Nuovo San Siro, il progetto di Milan e Inter: uno stadio da oltre 70mila posti, accanto al vecchio Meazza in parte demolito.

San Siro, del vecchio impianto resterà solo il 9 per cento: il piano di Milan e Inter - I dettagli del piano di Inter e Milan: previsto l’abbattimento di oltre il 90% dello stadio. Lo riporta affaritaliani.it

San Siro, un anno per approvare il progetto e tutele sulla demolizione: così Inter e Milan possono sfilarsi se lo stadio si blocca - I due club avranno la possibilità di recedere dal contratto e riavere i soldi se cambiano condizioni e costi della demolizione. Riporta milanofinanza.it