La sessione di calciomercato è alle spalle e l'Inter è riuscita a portarsi a casa alcuni degli elementi reputati importanti per poter dare più carattere alla squadra di Cristian Chivu. Tutti i reparti sono stati rinforzati, ma tra i tifosi vige ancora il pensiero che la difesa non sarebbe stata ritoccata abbastanza. Nel corso dell'estate infatti sono stati diversi i nomi accostati alla Beneamata, ma alla fine è arrivato soltanto Manuel Akanji, tra l'altro nell'ultima giornata a disposizione. La dirigenza nerazzurra però non si sarebbe ancora fermata e starebbe già pensando alle mosse per il futuro, anche per la difesa.

Inter, occhi sul prossimo mercato: chance per Upamecano a zero?