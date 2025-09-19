Inter La Russa | Fiducia in Chivu è uno dei miti di noi tifosi
Fiducia piena in Cristian Chivu. Il presidente del Senato e fedele tifoso dell ‘Inter, Ignazio La Russa, in occasione dell’apertura dell’evento Portofino Talk, organizzato da Philia e dal comune di Portofino, ha espresso la sua opinione sul momento in casa nerazzurra. In particolare, La Russa ha voluto dare piena fiducia sull’operato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inter, La Russa: “Chivu non ha colpe. Puntare sui giovani non paga subito”
La Russa: “Inter, scelta di puntare sui giovani non ripaga subito. Chivu non ha colpe”; Romano: Mourinho pronto a ripartire. Ma per ora il discorso Inter non sussiste: resta la fiducia in Chivu; IL COLUMNIST di Luca Russo / CHIVU ALL’INTER? IPOTESI CONCRETA.
Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di mercato - Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di calciomercato La recente sconfitta di Torino contro la Juventus ha acceso i riflettori sulla panchina dell'In ...
Pandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: "Goran, l'ha detto qualcuno prima di me. Non sono scemo" - L'allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Ajax, risponde all'ex compagno con una frase che ricorda il Triplete