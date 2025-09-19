Inter i corner sono l’arma di Chivu

Inter, gol da corner letali: gli schemi geniali di Chivu contro l'Ajax L'Inter domina l'Ajax in Champions League con una vittoria 2-0, e i due gol nascono da calci piazzati magistrali, frutto degli schemi studiati da Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport analizza la fase: Hakan Calhanoglu calcia con precisione

Udinese e Verona si annullano, il pari nasce dai corner. L'Inter "asfalta" il Torino 5-0

Conferenza stampa Heitinga post Ajax Inter: «Nel primo tempo siamo stati coraggiosi, avevamo un’idea per difendere meglio sui corner ma purtroppo…»

L'Inter, trascinata da un super #Thuram, ritrova il sorriso: i nerazzurri passano 2-0 sul campo dell'Ajax, primi tre punti in Champions. Doppietta di testa del francese su due corner di #Calhanoglu. Decisivo anche #Sommer, autore di un bella parata #AjaxInter

L'#Inter completa la rimonta nel #derbyditalia contro la #Juventus: #Dimarco, subentrato nel secondo tempo, batte un corner ben sfruttato da Marcus #Thuram. È 2-3 per i nerazzurri ? #juveinter #juventusinter #seriea #news

Inter, troppi gol presi nel finale: sono 10 su 25 (40%). Ecco quanti punti ha perso - Ne sa qualcosa l’Inter, che ha sfiorato la vittoria al Diego Armando Maradona contro il Napoli, pur non brillando nel secondo tempo. ilmessaggero.it scrive

Inter, l'arma in più sono i calci piazzati: già 19 gol realizzati - Anche contro l'Atalanta la partita è stata sbloccata da un colpo di testa di Carlos Augusto nato da un calcio d'angolo ... Secondo sport.sky.it