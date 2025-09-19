Inter Fabrizio Biasin cauto | Pio Esposito? Vietato esagerare ma la sensazione è questa

Ilprimatonazionale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter lo ha confermato e blindato, i tifosi sono già pazzi di lui. Francesco Pio Esposito ha stregato il mondo nerazzurro ancor di più dopo la buonissima prestazione alla prima in Champions League contro l’ Ajax. Non una partita banale per l’attaccante classe 2005, che a vent’anni ha dimostrato di avere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter fabrizio biasin cauto pio esposito vietato esagerare ma la sensazione 232 questa

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Fabrizio Biasin cauto: “Pio Esposito? Vietato esagerare, ma la sensazione è questa”

In questa notizia si parla di: inter - fabrizio

Nico Paz Inter, Fabrizio Romano spiega: «I nerazzurri lo sognano ma serve un’offerta folle! Ecco la verità su Arda Guler»

Inter, Fabrizio Biasin: “I senatori d’accordo con Lautaro”

Ter Stegen Inter, nessun contatto con il Barcellona per il portiere: le ultime di Fabrizio Romano

Biasin smentisce Marotta sul rinnovo di Inzaghi: C'è già la data pronta; Inter, Fabrizio Biasin cauto: “Pio Esposito? Vietato esagerare, ma la sensazione è questa”; Biasin cauto | Pio Esposito? Vietato esagerare ma in ciò che abbiamo visto la sensazione è questa.

inter fabrizio biasin cautoBiasin: “Pio Esposito? Inter non era sicura di tenerlo. Non è terza o quarta punta, ma…” - Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Pio Esposito dopo l'esordio in Champions ... Da msn.com

inter fabrizio biasin cautoBiasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…” - Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo) ... fcinter1908.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Fabrizio Biasin Cauto