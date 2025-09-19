Inter due settimane per tornare in alto | l' agenda di Chivu

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto in 4 partite: il tecnico punta alla continuità per sistemare la classifica in A e portarsi avanti in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter due settimane per tornare in alto l agenda di chivu

© Gazzetta.it - Inter, due settimane per tornare in alto: l'agenda di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - settimane

Mondiale per Club, l’Inter fa cassa grossa nelle sue due settimane negli USA: ecco quanto hanno guadagnato i nerazzurri

Mercato Inter, suona l’allarme in difesa per Chivu! Un baluardo nerazzurro a rischio cessione nelle prossime settimane

Calciomercato Inter, bandolo della matassa a centrocampo: la dirigenza nerazzurra punta a sbrogliarlo nelle prossime settimane

Inter, due settimane per tornare in alto: l'agenda di Chivu; Mercato, -2 settimane: Inter, Juventus, Roma, Napoli, Milan, cosa manca e cosa non torna; Barcellona, le ultime sugli infortuni di Koundé e Lewandowski.

Inter, ora testa alla Serie A: l’idea di Chivu per tornare a vincere - Dopo la convincente vittoria contro l'Ajax, l'Inter di Cristian Chivu vuole ritrovare definitivamente se stessa: il piano del tecnico. Da spaziointer.it

inter due settimane tornareL’Inter vuole il colpo TOP: può arrivare a QUESTO prezzo - Ormai terminata la sosta per le nazionali, è tempo di tornare in campo per l’Inter di Chivu, attesa dal big match contro la Juventus. Lo riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Due Settimane Tornare