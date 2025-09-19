Inter Compagnoni | Aria diversa ad Appiano Gentile Pio Esposito ha personalità da vendere
Si respira un’aria diversa dalle parti di Appiano Gentile dopo la vittoria in Champions League contro l’ Ajax. Il 2-0 con cui l’ Inter di Cristian Chivu hanno regolato i Lancieri di John Heitinga fa ben sperare per il cammino nerazzurro in Champions. Ma non solo. La vittoria ha già smorzato la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - compagnoni
Compagnoni: «Pio Esposito il futuro! Se fa 20 gol all’Inter…»
Compagnoni Inter, le parole sul mercato: «Tutto su Lookman per l’idea di Chivu. Ma in difesa manca qualcosa»
Compagnoni sull’Inter: «Lookman? Non può permettersi di perdere un anno, rischia di rovinare la carriera»
#Compagnoni: «#Juve-#Inter già decisiva per entrambe» - X Vai su X
Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Fiorentina-Napoli come la vede? "Sono molto curioso di vedere De Bruyne che non ha brillato se non in Nazionale. Per me può dare ancora tantissimo, ma il s Vai su Facebook
Inter, Compagnoni: “Aria diversa ad Appiano Gentile, Pio Esposito ha personalità da vendere”.
Inter-Atalanta in Supercoppa, Gasperini: "Una partita diversa dalle altre con l'Inter" - "Dopo questa striscia di risultati in campionato, trovandoci in alto, questa è una partita importante. Secondo sport.sky.it
Inter, Bisseck e il primo gol in A: "Come una favola. Se segni a San Siro emozione diversa" - Nel corso della lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Lega di Serie A, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha raccontato la stagione in corso ma anche quella passata. Segnala tuttomercatoweb.com