Inter Compagnoni | Aria diversa ad Appiano Gentile Pio Esposito ha personalità da vendere

Ilprimatonazionale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si respira un’aria diversa dalle parti di Appiano Gentile dopo la vittoria in Champions League contro l’ Ajax. Il 2-0 con cui l’ Inter di Cristian Chivu hanno regolato i Lancieri di John Heitinga fa ben sperare per il cammino nerazzurro in Champions. Ma non solo. La vittoria ha già smorzato la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter compagnoni aria diversa ad appiano gentile pio esposito ha personalit224 da vendere

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Compagnoni: “Aria diversa ad Appiano Gentile, Pio Esposito ha personalità da vendere”

In questa notizia si parla di: inter - compagnoni

Compagnoni: «Pio Esposito il futuro! Se fa 20 gol all’Inter…»

Compagnoni Inter, le parole sul mercato: «Tutto su Lookman per l’idea di Chivu. Ma in difesa manca qualcosa»

Compagnoni sull’Inter: «Lookman? Non può permettersi di perdere un anno, rischia di rovinare la carriera»

Inter, Compagnoni: “Aria diversa ad Appiano Gentile, Pio Esposito ha personalità da vendere”.

Inter-Atalanta in Supercoppa, Gasperini: "Una partita diversa dalle altre con l'Inter" - "Dopo questa striscia di risultati in campionato, trovandoci in alto, questa è una partita importante. Secondo sport.sky.it

Inter, Bisseck e il primo gol in A: "Come una favola. Se segni a San Siro emozione diversa" - Nel corso della lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Lega di Serie A, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha raccontato la stagione in corso ma anche quella passata. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Compagnoni Aria Diversa