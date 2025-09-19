Inter Chivu prepara il turnover | Frattesi e Sucic pronti chance per J Martinez ed Esposito

Dopo la reazione d’orgoglio in Champions League ad Amsterdam, l’Inter torna in campo domenica sera alle 20:45 a San Siro contro il Sassuolo, nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Due sconfitte consecutive in campionato hanno lasciato qualche scoria, ma Cristian Chivu ha già in mente una serie di novità per dare freschezza all’undici titolare. Ballottaggi in porta e difesa. Tra i pali Sommer, decisivo contro l’Ajax con una grande parata sullo 0-0, potrebbe lasciare spazio per la prima volta in stagione a Josep Martinez, che sogna l’esordio in nerazzurro. In difesa è atteso il ritorno dal primo minuto di Acerbi, mentre Bisseck insidia Akanji per una maglia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

