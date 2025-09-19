Inter Chivu e la preparazione atletica
Inter, Chivu accelera il decollo: due settimane per risalire la china Cristian Chivu guida l’Inter verso un decollo imminente, sfruttando una pausa di due settimane che arriva al momento giusto. Dopo la vittoria 2-0 sull’Ajax in Champions League, la squadra di Chivu affronta un calendario fitto: Sassuolo in Serie A L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»
@GBorzillo a 'Inter Zone' su Youtube: "#Chivu ha fatto bene a confermare #Sommer. Non sono pro Sommer, ma ha fatto bene. Col #Sassuolo però vorrei vedere #Martinez"
Champions, l'Inter c'è! Vai, Chivu: così si fa. La vittoria sull'Ajax scandita dalla doppietta di Thuram è stata la migliore risposta del tecnico alle troppe critiche piovutegli addosso dopo la Juve #chivu #ajaxinter #fcinternazionale #ajax #thuram #championsleagu
L'Inter cambia marcia con Chivu, più intensità e meno infortuni: nuova preparazione per evitare cali fisici e crolli della gestione Inzaghi; Sedute più lunghe, dialogo, tecnologia: Inter, la rivoluzione di Chivu in 19 giorni; Nerazzurri in campo: primo allenamento agli ordini di Cristian Chivu.
Inter brillante solo a sprazzi? Il motivo è nella preparazione: ecco cosa si aspetta Chivu - Dopo la vittoria ottenuta in Champions League sul campo dell'Ajax, l'Inter deve cercare di trovare quella continuità di risultati ... Da msn.com
Pagina 1 | Chivu con i difetti di Inzaghi ma senza pregi: Inter, cosa c'è dietro i punti persi - L'analisi sulla situazione dei nerazzurri dopo il ko nel derby d'Italia contro la Juve. Lo riporta tuttosport.com