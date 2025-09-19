Intelligenza artificiale in azienda | incontro a Moie per saperne di più
L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni concrete in azienda al centro di un evento formativo gratuito a Moie di Maiolati Spontini (An). In programma venerdì 19 settembre dalle ore 14 alla Biblioteca La Fornace. È la prima edizione di “What’s Next? – AI Agents e Imprese”: un evento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Nel complesso universo della didattica e intelligenza artificiale, gli strumenti più efficaci sono quelli che riescono a tradurre la logica in chiarezza. Come si può visualizzare un processo, un algoritmo o una sequenza di eventi senza perdersi in software comple
L'intelligenza artificiale è già in classe: la scuola italiana è pronta?
