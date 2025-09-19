Riccione ha spalancato le porte alla 44ª edizione delle ‘ Giornate della Polizia locale ’, firmate Gruppo Maggioli. L’evento, cominciato ieri al Palazzo dei Congressi, è stato inaugurato dalla sindaca Daniela Angelini, che ha portato il saluto della città: "La Polizia locale è il cuore pulsante della nostra comunità". Già dalle prime ore l’evento si è confermato come un terreno fertile per l’ innovazione. Nei corridoi pieni di stand si è fatto notare il Dsr-Plus Reader, un dispositivo innovativo che segna un passo avanti nei test antidroga. "Si tratta di uno strumento capace di rilevare le tracce di sostanze stupefacenti presenti nel sudore delle mani, derivate dai fluidi corporei" spiega Giovanni Carducci di Ivy Diagnostics. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale e smart city: la polizia locale fa un salto nel futuro