Intelligenza artificiale a Washington cresce la preoccupazione per la sfida con la Cina

Dieci anni fa, se qualcuno avesse sostenuto che l' intelligenza artificiale avrebbe superato il livello umano entro il 2029, a Washington non sarebbe stato preso sul serio. Oggi lo scenario è radicalmente cambiato, come ha dimostrato l'audizione della House Oversight Committee, intitolata "Shaping Tomorrow: The Future of Artificial Intelligence". I deputati e i testimoni hanno discusso tre aspetti cruciali: il rapido avanzamento dell'IA, la determinazione di Pechino a dominare il settore e la crescente aggressività della Cina nei confronti di Taiwan. La previsione di Kurzweil e il dibattito sull'AGI, l'Intelligenza Artificiale Generale.

