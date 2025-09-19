Integrazione scolastica e diritto allo studio? Per mio figlio solo per un' ora al giorno

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CELLINO SAN MARCO – Nei giorni scorsi attraverso un comunicato stampa, il Consorzio Ats Br ha annunciato l’attivazione del servizio di Integrazione scolastica che prevede la presenza di educatori e Oss accanto a ogni giovane studente con disabilità che risiede nei Comuni di competenza dell'Ambito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: integrazione - scolastica

Multiculturalità e integrazione scolastica: il caso della nuotatrice Sara Curtis tra formazione e identità nazionale

Integrazione scolastica. Aumentano le ore, investiti 233mila euro

Integrazione scolastica specialistica: avviato il servizio nei Comuni del Consorzio Ats BR4

Integrazione scolastica e diritto allo studio? Per mio figlio solo per un'ora al giorno; Provincia di Brindisi, al via i servizi di integrazione scolastica e trasporto per studenti con disabilità; Anno scolastico e ore di sostegno: un diritto che non può essere negato.

integrazione scolastica diritto studioLa Provincia al fianco degli studenti disabili, al via il servizio di integrazione scolastica - I beneficiari del Servizio di integrazione scolastica sono al momento circa 300 utenti che frequentano gli Istituti superiori di Lecce ... Da leccenews24.it

integrazione scolastica diritto studioLa Provincia per gli studenti disabili: dal 22 settembre al via i servizi di integrazione scolastica e di assistenza audiolesi e videolesi per un totale di oltre 400 ragazzi - La Provincia di Lecce al fianco degli studenti fragili anche in questo nuovo anno scolastico, per offrire loro fondamentali attività di assistenza, di ... Scrive corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Integrazione Scolastica Diritto Studio