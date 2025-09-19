Insulti al semaforo poi scoppia una lite a colpi di bastone | paura sulla Lecco-Bergamo

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiato e caduto ferito sull'asfalto dopo una lite a colpi di bastone al semaforo in centro Calolziocorte. Acceso diverbio e momenti di paura oggi pomeriggio tra due automobilisti fermi al rosso lungo la Lecco-Bergamo, tra corso Europa e via Marconi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

