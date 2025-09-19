Insultata minacciata a e controllata perfino nell' abbigliamento ex fidanzato condannato per stalking
Tre anni, quattro mesi e diecimila euro di risarcimento in via provvisionale per un 27 enne accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e della famiglia di lei.Lo ha deciso ieri il Gup Claudia Misale che ha invece assolto il ragazzo, difeso dagli avvocati Alessandro Billè e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
