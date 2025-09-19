Insidious 6 | Nel nuovo film anche Brandon Perea

Universalmovies.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore Brandon Perea si è aggiunto al cast in costruzione di Insidious 6, ennesimo capitolo della famosa saga horror. Il casting legato al nuovo sequel della saga horror Insidious questa mattina ha salutato l’ingaggio di Brandon Perea, attore noto per aver partecipato di recente al successo globale “ Twisters ” al fianco di stelle hollywoodiane quali Glen Powell e Daisy Edgar Jones. La notizia è stata confermata da Deadline, mentre nessun dettaglio sul ruolo è stato svelato. L’ingaggi di Perea segue di alcuni giorni quelli relativi a Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin, trovate i dettagli in questo nostro articolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

insidious 6 nel nuovo film anche brandon perea

© Universalmovies.it - Insidious 6 | Nel nuovo film anche Brandon Perea

In questa notizia si parla di: insidious - nuovo

Insidious 6: un grande ritorno e un nuovo ingresso nel cast!

Insidious 6 | Ancora tre attori nel cast del nuovo film

Insidious 6 | Nel nuovo film anche Brandon Perea; Insidious 6, annunciati i protagonisti: torna un famoso personaggio della saga!; Insidious 6 - Il terrore torna ad agosto 2026.

Insidious 6 | Ancora tre attori nel cast del nuovo film - Il cast di Insidious 6 continua a crescere, i volti nuovi sono quelli di Maisie Richardson- universalmovies.it scrive

Insidious 6: un grande ritorno e un nuovo ingresso nel cast! - Scopri le novità di Insidious 6: il ritorno di Elise Rainier e l’arrivo di Amelia Eve nel cast del nuovo capitolo horror Blumhouse. Come scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Insidious 6 Nuovo Film