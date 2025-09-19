Insidious 6 | Nel nuovo film anche Brandon Perea
L’attore Brandon Perea si è aggiunto al cast in costruzione di Insidious 6, ennesimo capitolo della famosa saga horror. Il casting legato al nuovo sequel della saga horror Insidious questa mattina ha salutato l’ingaggio di Brandon Perea, attore noto per aver partecipato di recente al successo globale “ Twisters ” al fianco di stelle hollywoodiane quali Glen Powell e Daisy Edgar Jones. La notizia è stata confermata da Deadline, mentre nessun dettaglio sul ruolo è stato svelato. L’ingaggi di Perea segue di alcuni giorni quelli relativi a Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin, trovate i dettagli in questo nostro articolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
