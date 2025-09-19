Caro lettore, Cara lettrice Nel mondo OSINT, la raccolta di dati affidabili e verificabili è fondamentale, e oggi voglio parlarti di due strumenti che operano in domini diversi ma complementari: uno che traccia movimenti fisici, l’altro che conserva tracce digitali. Da un lato abbiamo VesselFinder, specializzato nel monitoraggio marittimo, dall’altro Web Archive, noto anche come Wayback Machine dell’Internet Archive, che salva versioni passate di pagine web. VesselFinder permette di tracciare in tempo reale le rotte delle navi che trasmettono segnali AIS: la loro posizione, velocità, rotta, porto di destinazione, tipo di nave, bandiera, stato operativo e altre informazioni tecniche come IMO e MMSI. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideOsint – Viaggio nel tempo di una pagina web | Seguiamo una nave portacontainer