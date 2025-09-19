Nuovo caso. Un altro ritrovamento di agenti infestanti (insetti) in alcune fette di pane distribuite in diversi plessi scolastici del territorio (La Scala, Ponte a Elsa, San Miniato, La Serra e Ponte a Egola). E’ successo ieri mattina. A due giorni dal rientro in classe, durante il servizio si è ripetuto il ritrovamento di agenti infestanti nel pane, come accaduto lo scorso anno scolastico. Al centro delle polemiche il pane, stavolta proveniente da un fornitore diverso rispetto al precedente. Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e l’assessore alla scuola, Matteo Squicciarini, hanno fatto sapere che gli uffici competenti hanno provveduto a segnalare l’accaduto all’Asl e ad avviare i controlli interni previsti, attivando immediatamente la procedura non appena ricevuta la comunicazione dell’episodio dai diversi plessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insetti nel pane della mensa. Nuovo caso nelle scuole