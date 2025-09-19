Inps Toscana 2024 | calo demografico e lavoro in crescita ma più precario

Il rapporto sociale 2024 di Inps Toscana, presentato oggi a Firenze, mostra un quadro contrastante per la regione. Da un lato, la popolazione residente diminuisce con un saldo demografico di -8.324 persone. Dall’altro, il tasso di occupazione cresce, passando dal 69,3% del 2023 al 70,9% nel 2024, sebbene con un aumento del lavoro precario. A livello migratorio, la Toscana registra un saldo positivo di +14.178. Nel mercato del lavoro, le assunzioni totali nel 2024 sono 508.276, contro 486.540 cessazioni, ma le assunzioni a tempo indeterminato e determinato calano, confermando la predominanza dei contratti temporanei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Diminuisce la popolazione residente, con un saldo demografico di -8mila persone, mentre aumenta il tasso di occupazione, che passa dal 69,3% del 2023 al 70,9% del 2024: sono questi i punti salienti del Rapporto sociale 2024 di @INPS_it #Toscana - X Vai su X

