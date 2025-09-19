Ferrara, 18 set. (askanews) - "Italferr ci ha raccontato che ci sono 98 cantieri aperti adesso in Italia". Anche per questo "stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste opere abbiamo bisogno di tecnici". Lo ha detto Francesco Ventura, consigliere Oice con delega per l'ambiente, al convegno "Le sfide ingegneristiche per la progettazione di grandi infrastrutture: tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale" organizzato a RemTech Expo di Ferrara. "Il tema per noi progettisti è quello delle grandi infrastrutture. Per noi di Oice e RemTech è un momento di condivisione, di riflessione, di confronto con gli altri stakeholder, quindi con le maggior stazioni appaltanti, con le istituzioni, col mondo della ricerca e con le associazioni ambientaliste", ha spiegato Ventura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Infrastrutture, Oice: 98 cantieri aperti, servono laureati Stem