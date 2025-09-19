Infortunio Scalvini il difensore va ko in Champions League | importanti novità anche in ottica Juve Atalanta in programma a fine mese

Infortunio Scalvini, l’esito degli esami è lesione all’adduttore: l’azzurro starà fuori almeno 15 giorni e salterà la sfida con la Juventus. Una prima serata europea da dimenticare per l’ Atalanta e per Giorgio Scalvini. Il difensore nerazzurro, uscito per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, si è sottoposto nelle scorse ore agli esami strumentali che hanno evidenziato la natura del suo infortunio, confermando le prime sensazioni negative. Tutto è accaduto nella ripresa della partita giocata a Parigi. Entrato in campo al 30? del secondo tempo per dare manforte alla difesa, Scalvini è stato però costretto a chiedere nuovamente il cambio dopo appena dieci minuti dal suo ingresso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

