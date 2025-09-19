Infortunio Lautaro novità sul recupero | cosa filtra per il Sassuolo

Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu può finalmente sorridere: Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro. Dopo il turno di riposo forzato in Champions League, dove è rimasto in panchina per un fastidio alla schiena, il capitano dell’ Inter ha superato il problema fisico ed è atteso oggi in gruppo ad Appiano Gentile. Una notizia che cambia il volto della squadra in vista della delicata sfida contro il Sassuolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino ieri ha lavorato in palestra, ma lo staff medico ha già dato segnali rassicuranti: il fastidio è stato smaltito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro, novità sul recupero: cosa filtra per il Sassuolo

