Infortunio De Ketelaere il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio De Ketelaere, risentimento muscolare per il belga: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, si punta al rientro il 27 settembre. Arrivano notizie ufficiali dall’infermeria dell’ Atalanta, e non sono positive. Il club bergamasco, attraverso i propri canali, ha diramato un comunicato sulle condizioni del suo gioiello,  Charles De Ketelaere, uscito per un problema fisico durante l’ultima, sfortunata partita di Champions League. La diagnosi conferma lo stop per il fantasista belga, la cui presenza per il match contro la Torino per questo weekend è ora in forte dubbio. Una tegola pesante per la squadra nerazzurra, che perde uno dei suoi uomini più in forma e creativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio de ketelaere il belga rischia di saltare anche juve atalanta le sue condizioni dopo l8217infortunio in champions league

© Juventusnews24.com - Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League

In questa notizia si parla di: infortunio - ketelaere

Psg-Atalanta, infortunio De Ketelaere: le condizioni dell'attaccante belga; Atalanta, come sta De Ketelaere: i tempi di recupero, il rientro e cosa fare al Fantacalcio; Atalanta: De Ketelaere salta il Torino per infortunio? Probabile assenza anche per Scalvini. Le condizioni e i tempi di recupero - Notizie di bet365 IT.

infortunio de ketelaere belgaInfortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League - Infortunio De Ketelaere, risentimento muscolare per il belga: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, si punta al rientro il 27 settembre Arrivano notizie ufficiali dall’infermeria dell’ ... Da juventusnews24.com

infortunio de ketelaere belgaAtalanta, infortuni per De Ketelaere e Scalvini: quante partite saltano in Serie A - Le news sugli infortunati dopo la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio De Ketelaere Belga