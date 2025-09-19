Infortunio De Ketelaere il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League
Infortunio De Ketelaere, risentimento muscolare per il belga: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, si punta al rientro il 27 settembre. Arrivano notizie ufficiali dall’infermeria dell’ Atalanta, e non sono positive. Il club bergamasco, attraverso i propri canali, ha diramato un comunicato sulle condizioni del suo gioiello, Charles De Ketelaere, uscito per un problema fisico durante l’ultima, sfortunata partita di Champions League. La diagnosi conferma lo stop per il fantasista belga, la cui presenza per il match contro la Torino per questo weekend è ora in forte dubbio. Una tegola pesante per la squadra nerazzurra, che perde uno dei suoi uomini più in forma e creativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - ketelaere
Psg-Atalanta, infortunio De Ketelaere: le condizioni dell'attaccante belga; Atalanta, come sta De Ketelaere: i tempi di recupero, il rientro e cosa fare al Fantacalcio; Atalanta: De Ketelaere salta il Torino per infortunio? Probabile assenza anche per Scalvini. Le condizioni e i tempi di recupero - Notizie di bet365 IT.
Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League - Infortunio De Ketelaere, risentimento muscolare per il belga: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, si punta al rientro il 27 settembre Arrivano notizie ufficiali dall’infermeria dell’ ... Da juventusnews24.com
Atalanta, infortuni per De Ketelaere e Scalvini: quante partite saltano in Serie A - Le news sugli infortunati dopo la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain ... Secondo fanpage.it