Infortunio De Ketelaere, risentimento muscolare per il belga: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, si punta al rientro il 27 settembre. Arrivano notizie ufficiali dall'infermeria dell' Atalanta, e non sono positive. Il club bergamasco, attraverso i propri canali, ha diramato un comunicato sulle condizioni del suo gioiello, Charles De Ketelaere, uscito per un problema fisico durante l'ultima, sfortunata partita di Champions League. La diagnosi conferma lo stop per il fantasista belga, la cui presenza per il match contro la Torino per questo weekend è ora in forte dubbio. Una tegola pesante per la squadra nerazzurra, che perde uno dei suoi uomini più in forma e creativi.

Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l'infortunio in Champions League