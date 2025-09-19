Infortunio Darmian si va verso il ritorno in gruppo | decisione presa per il Sassuolo
Infortunio Darmian, le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Non solo Lautaro Martinez. In vista della sfida contro il Sassuolo, Cristian Chivu ritrova anche un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere: Matteo Darmian. L’esterno nerazzurro, rimasto a Milano nell’ultima trasferta di Champions League contro l’Ajax a causa di un fastidio alla schiena simile a quello accusato dal capitano, è pronto a rientrare. Dopo aver svolto un allenamento personalizzato sul campo nella giornata di ieri, il suo ritorno in gruppo è atteso oggi ad Appiano Gentile, come riporta La Gazzetta dello Sport, e tutto lascia presagire che sarà convocato per la sfida di San Siro contro i neroverdi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - darmian
Infortunio Darmian, la decisione finale per l’Ajax: svelata l’entità del problema
Brutte e buone notizie in casa Inter! Darmian salta l'esordio in Champions contro l'Ajax per un infortunio, ma il "Toro" Lautaro ci sarà! #Inter #ChampionsLeague #internews24 #AjaxInter #Darmian #LautaroMartinez - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Lautaro Martinez in recupero dall'infortunio: le news verso il Sassuolo #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Inter, le ultime su Lautaro e Darmian; Milan: Leao, Maignan, Pavlovic. Le ultime verso Udine; Inter, guai per Darmian: il comunicato ufficiale sull'infortunio.
Lautaro verso Inter-Barcellona: sensazioni positive per il recupero dall'infortunio, le ultime - L'Inter sta facendo di tutto per rimettere in piedi Lautaro Martinez in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì 6 maggio a San Siro. ilmessaggero.it scrive
Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: l'attaccante salterà il ritorno della semifinale - Il capitano nerazzurro è rimasto in campo fino a fine primo ... Scrive sport.sky.it