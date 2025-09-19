Infortunio Darmian si va verso il ritorno in gruppo | decisione presa per il Sassuolo

Infortunio Darmian, le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Non solo Lautaro Martinez. In vista della sfida contro il Sassuolo, Cristian Chivu ritrova anche un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere: Matteo Darmian. L’esterno nerazzurro, rimasto a Milano nell’ultima trasferta di Champions League contro l’Ajax a causa di un fastidio alla schiena simile a quello accusato dal capitano, è pronto a rientrare. Dopo aver svolto un allenamento personalizzato sul campo nella giornata di ieri, il suo ritorno in gruppo è atteso oggi ad Appiano Gentile, come riporta La Gazzetta dello Sport, e tutto lascia presagire che sarà convocato per la sfida di San Siro contro i neroverdi. 🔗 Leggi su Internews24.com

