Infortunio Darmian si va verso il ritorno in gruppo | decisione presa per il Sassuolo

Internews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Darmian, le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Non solo Lautaro Martinez. In vista della sfida contro il  Sassuolo, Cristian Chivu ritrova anche un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere: Matteo Darmian. L’esterno nerazzurro, rimasto a Milano nell’ultima trasferta di Champions League contro l’Ajax a causa di un fastidio alla schiena simile a quello accusato dal capitano, è pronto a rientrare. Dopo aver svolto un allenamento personalizzato sul campo nella giornata di ieri, il suo ritorno in gruppo è atteso oggi ad Appiano Gentile, come riporta La Gazzetta dello Sport, e tutto lascia presagire che sarà convocato per la sfida di San Siro contro i neroverdi. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio darmian si va verso il ritorno in gruppo decisione presa per il sassuolo

© Internews24.com - Infortunio Darmian, si va verso il ritorno in gruppo: decisione presa per il Sassuolo

In questa notizia si parla di: infortunio - darmian

Infortunio Darmian, la decisione finale per l’Ajax: svelata l’entità del problema

Inter, le ultime su Lautaro e Darmian; Milan: Leao, Maignan, Pavlovic. Le ultime verso Udine; Inter, guai per Darmian: il comunicato ufficiale sull'infortunio.

Lautaro verso Inter-Barcellona: sensazioni positive per il recupero dall'infortunio, le ultime - L'Inter sta facendo di tutto per rimettere in piedi Lautaro Martinez in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì 6 maggio a San Siro. ilmessaggero.it scrive

Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: l'attaccante salterà il ritorno della semifinale - Il capitano nerazzurro è rimasto in campo fino a fine primo ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Darmian Verso Ritorno