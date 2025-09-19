Infortuni in montagna? Ognuno risponde per sé
LA NORMA. Il principio di auto responsabilità è stato stabilito dalla legge appena approvata. Cai e sindaci unanimi: «Ha vinto il buon senso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
