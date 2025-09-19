Infortunati Juve Tudor può finalmente sorridere | tutti a disposizione per il Verona con una sola eccezione Di chi si tratta

Infortunati Juve, ottime notizie per il tecnico bianconero: per la trasferta di Verona l’unico indisponibile resta il centrocampista Miretti. Ottime notizie, finalmente. Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro l’ Hellas Verona, Igor Tudor può sorridere guardando la situazione in infermeria. Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, la lista degli indisponibili in casa Juventus si è quasi completamente azzerata, lasciando al tecnico croato una vastissima possibilità di scelta in vista di un periodo ricco di impegni ravvicinati. Un vantaggio strategico non da poco, che permetterà alla Vecchia Signora di affrontare il tour de force tra campionato e Champions League con una rosa quasi al gran completo, aumentando la competizione interna e le soluzioni a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

