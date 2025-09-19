Infortunati Juve | chi salta il match contro il Verona! Ufficiali i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi

Infortunati Juve: quali sono i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi contro il Verona. Ecco tutti i nomi. Alla vigilia della trasferta di Verona, Igor Tudor fa la conta degli uomini a disposizione e deve registrare tre assenze. Per la sfida di domani pomeriggio contro l’Hellas, in programma alle 18:00, la Juve dovrà infatti fare a meno di Arkadiusz Milik, Fabio Miretti e Jonas Rouhi. I CONVOCATI PER VERONA JUVE: LA LISTA Tre assenti, ma anche due rientri importanti. La lista degli indisponibili per la sfida del Bentegodi è definita. Non farà parte della spedizione l’attaccante Arkadiusz Milik, ancora alle prese con il suo percorso di recupero e con un futuro che, con ogni probabilità, sarà lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: chi salta il match contro il Verona! Ufficiali i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi

In questa notizia si parla di: infortunati - juve

Infortunati Juve: da Savona a Kelly, definiti i tempi di recupero dei due bianconeri finiti ko al Mondiale per Club. I dettagli

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

#Juve Stabia - Testa allo Spezia: Abate concede riposo, si valutano gli infortunati Allenamenti a porte chiuse da domani. Possibile rientro per Bellich, ancora out Ciammaglichella. Curva Ospiti aperta solo ai possessori della Fidelity Card. Leggi la … https://ift.tt/ - X Vai su X

Tudor fa il punto sugli infortunati in casa Juve Intanto Cambiaso è pronto al rientro Vai su Facebook

Indisponibili, squalificati e dubbi verso la 3^ giornata di Serie A; Indisponibili e squalificati per la 37^ giornata di Serie A; L'esito degli esami di Diao e i tempi di recupero.

Juve, salta il big match di Champions: infortunio grave - Tra alti e bassi la Juventus di Igor Tudor ha bagnato l’esordio stagionale in Champions League con uno spettacolare 4- Da calciomercato.it

Infortunati Juve: da Cabal e Miretti a Perin, chi recupera e chi no in vista della sfida di sabato all’Allianz Stadium contro l’Inter - Infortunati Juve: da Cabal e Miretti a Perin, chi potrebbe recuperare in vista della sfida in programma sabato all’Allianz Stadium contro l’Inter di Chivu La Juventus si prepara al ritorno in campo do ... Secondo juventusnews24.com