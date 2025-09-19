Infortunati Juve | chi salta il match contro il Verona! Ufficiali i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi

Infortunati Juve: quali sono i giocatori che non recuperano dallinfermeria per la trasferta al Bentegodi contro il Verona. Ecco tutti i nomi. Alla vigilia della trasferta di Verona, Igor Tudor fa la conta degli uomini a disposizione e deve registrare tre assenze. Per la sfida di domani pomeriggio contro l’Hellas, in programma alle 18:00, la Juve dovrà infatti fare a meno di Arkadiusz Milik, Fabio Miretti e Jonas Rouhi. I CONVOCATI PER VERONA JUVE: LA LISTA Tre assenti, ma anche due rientri importanti. La lista degli indisponibili per la sfida del Bentegodi è definita. Non farà parte della spedizione l’attaccante Arkadiusz Milik, ancora alle prese con il suo percorso di recupero e con un futuro che, con ogni probabilità, sarà lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

