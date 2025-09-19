Infiniti Blu Sfida tra i re dell’erborinato

Cinque ore di assaggi senza interruzione, 70 Maestri Assaggiatori in azione, 117 specialità "bleu" in lizza, candidate da oltre quaranta aziende produttrici, italiane e non. Si è conclusa la sedicesima edizione di Infiniti Blu, il concorso caseario dedicato ai formaggi erborinati promosso dalla condotta Martesana di Slow Food e da Onaf, l’Organizzazione Nazionale assaggiatori di formaggio. 21 formaggi selezionati per il premio più ambito, la targa di eccellenza: sarà assegnata venerdì sera in occasione dell’apertura della Sagra del Gorgonzola dop. Da sedici anni Infiniti Blu è il prequel della sagra, un primo appuntamento con il mondo dei formaggi erborinati, universo caseario a parte: tutti quei prodotti, per chi non lo sapesse, al cui interno c’è una muffa variegata che può presentare colorazioni dal verde salvia al blu oltremare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

