Infiltrazioni mafiose chiuso il distributore di carburanti

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata disposta la chiusura del distributore di carburanti Synergy Srl di via Giovanni Paolo I nonchè annesso bar, a Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento, disposto dal comandante della polizia municipale Giuseppe Aulicino, è stato adottato in virtù del provvedimento interdittivo antimafia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infiltrazioni - mafiose

Il patto tra Castelli e Canaparo. Lotta alle infiltrazioni mafiose. Ecco il protocollo ricostruzione

Rischio infiltrazioni mafiose: azienda genovese finisce sotto controllo giudiziario

Le sfide della giustizia: "Massimo impegno per contrastare le infiltrazioni mafiose"

Infiltrazioni mafiose, chiuso il distributore di carburanti; 'Ndrangheta, a Buccinasco il prefetto fa chiudere un distributore di benzina.

“Infiltrazioni mafiose”, chiuse le colonnine dei distributori Ewa e Synergy in tutta Italia - “Distributore con licenza revocata ” si legge sui cartelli affissi sulle colonnine di carburanti marchiati Ewa o Synergy, 205 in tutta Italia. Da torino.repubblica.it

infiltrazioni mafiose chiuso distributoreVALSUSA, CHIUSO IL DISTRIBUTORE CON L’INTERDITTIVA ANTIMAFIA: “FRODE FISCALE” - C’è anche il distributore Ewa di Almese tra i 205 cui, in tutta Italia, è stata revocata la licenza: il tutto è avvenuto per effetto di un’interdittiva antimafia emessa dalla ... Secondo valsusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Infiltrazioni Mafiose Chiuso Distributore