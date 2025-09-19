Infiltrazioni mafiose chiuso il distributore di carburanti
E’ stata disposta la chiusura del distributore di carburanti Synergy Srl di via Giovanni Paolo I nonchè annesso bar, a Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento, disposto dal comandante della polizia municipale Giuseppe Aulicino, è stato adottato in virtù del provvedimento interdittivo antimafia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
