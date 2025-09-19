Industria Veneto est -0,5% nel primo semestre tra incertezze e dazi

Veneziatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attività produttiva del settore manifatturiero nelle aree di Venezia, Treviso, Padova e Rovigo prolunga la fase di debolezza in un contesto geopolitico di tensioni e fronti aperti. Nel secondo trimestre 2025, la produzione registra una flessione del -0,7% su base annua, nonostante i segnali di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: industria - veneto

Veneto Est, industria: -0,5% nel primo semestre 2025. Incertezza e dazi frenano le attese; Veneto Est, industria giù dello 0,7% nel secondo trimestre; L’industria continua a rallentare.

industria veneto est 05Veneto, la produzione frena. Carron: «Serve un impulso deciso dalla nuova Manovra e da Bruxelles» - Frena ancora la produzione industriale nel Veneto orientale: - Lo riporta ilgazzettino.it

industria veneto est 05Veneto Est, l’incertezza condiziona le imprese - Nel secondo trimestre 2025, la produzione registra una flessione del - Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Industria Veneto Est 05