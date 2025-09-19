Industria militare europea un fondo da 30 milioni per Pmi e midcap
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 30 milioni di euro nel fondo Sienna hephaistos private investments, il primo veicolo di credito privato dedicato esclusivamente al sostegno delle piccole e medie imprese e delle midcap europee attive nel settore della difesa. L’iniziativa, gestita da Sienna investment managers nell’ambito del programma InvestEu, rappresenta una novità assoluta nel panorama comunitario. Un fondo innovativo per le Pmi della difesa europea L’iniziativa punta a colmare una carenza strutturale di finanziamenti. Come ha spiegato la Commissione, “in risposta alla guerra in Ucraina e alla continua instabilità geopolitica, le esigenze europee in materia di sicurezza e difesa sono aumentate drasticamente, evidenziando le vulnerabilità della catena di approvvigionamento”. 🔗 Leggi su Formiche.net
