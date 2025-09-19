Indonesia | dopo inondazioni vietata a Bali costruzione nuovi hotel e ristoranti
Giacarta, 19 set. (Adnkronos) - L'Indonesia vieterà la costruzione di nuovi hotel e ristoranti su risaie e terreni agricoli disboscati a Bali, dopo che le recenti inondazioni hanno provocato la morte di almeno 18 persone. Il 10 settembre è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo che l'isola ha subito la più grave inondazione degli ultimi dieci anni. Causate da forti piogge, le inondazioni hanno prodotto ingenti danni alle abitazioni, alle strutture pubbliche e alle infrastrutture, colpendo migliaia di persone a Denpasar e nelle aree circostanti. Gli ambientalisti lanciano da tempo l'allarme sull'impatto del turismo di massa sull'isola, affermando che controlli più severi per impedire la conversione dei terreni ridurrebbero i rischi di inondazioni e altri disastri naturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
