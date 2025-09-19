Indignazione ad Angri rubato il furgone di Marilina e Antonio | Vergogna è il loro unico mezzo di trasporto
Un furto ha colpito nella notte la famiglia Di Lauro di Angri. Ignoti hanno portato via il furgone con la scritta “Marilina e Antonio”, mezzo di trasporto indispensabile per la famiglia, composta da persone con disabilità, che ne facevano uso quotidiano. L’episodio ha suscitato rabbia e sdegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
