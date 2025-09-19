Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo il Consiglio di Stato sospende il parere Valditara smorza le critiche ma i sindacati vanno all’attacco | Serve vero percorso condiviso

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, evidenziando gravi carenze nell'analisi di impatto della regolamentazione presentata da Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: indicazioni - nazionali

Nuove Indicazioni Nazionali, Uil Scuola (CSPI) le boccia: “Impostazione paternalistica e ideologica. Mancata risposta a precariato e organici”

Nuove Indicazioni Nazionali, il CSPI si spacca e il documento passa a maggioranza (23 sì e 8 no). Flc Cgil e Uil Scuola contrari: “Testo irricevibile”

Nuove Indicazioni Nazionali per il I Ciclo: il CSPI approva ma si spacca, tutte le novità

Indicazioni nazionali: lo stop del Consiglio di Stato. Il ministero di Valditara: non è una bocciatura - X Vai su X

Scuola, il Consiglio di Stato boccia le Indicazioni nazionali Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione. Nelle... https://www.flcgil.it Vai su Facebook

Consiglio di Stato sulle nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, sospeso il parere sul Regolamento. Ministero precisa: nessuna bocciatura; Il Consiglio di Stato blocca le Indicazioni Nazionali: necessari dati e chiarezza per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo; Scuola, il Consiglio di Stato boccia le Indicazioni nazionali.

Consiglio di Stato sulle nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, sospeso il parere sul Regolamento. Ministero precisa: nessuna bocciatura - Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, evidenziando gravi ca ... Si legge su orizzontescuola.it

Consiglio Di Stato blocca le nuove Indicazioni Nazionali per scuole dell’infanzia e primo ciclo: criticità nei programmi ministeriali - Il consiglio di stato sospende il parere sulle nuove indicazioni nazionali per infanzia e primo ciclo, evidenziando carenze Nell’analisi d’impatto del ministero e rinviando l’approvazione dei programm ... Secondo gaeta.it