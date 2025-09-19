Indagine segreta ultras | la Procura di Roma ha già ascoltato 4 giocatori della Lazio

Indagine segreta ultras: la Procura di Roma ascolta 4 giocatori della Lazio. L’intenzione degli inquirenti è quella di parlare con mezza squadra Sull’onda lunga dell’inchiesta “Doppia Curva”, che ha scosso il mondo ultras di Milan e Inter, un nuovo, importante capitolo giudiziario si apre nella Capitale. La procura di Roma, infatti, ha acceso i propri fari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

