Indagato per abusi su due studentesse minorenni insegnante sospeso

Il giudice per le indagini preliminari ha sospeso, per il tempo massimo consentito, un insegnante che lavora in un istituto di Formia. La misura cautelare di sospensione dall’insegnamento si è resa necessaria poiché l'uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sembra allargarsi l'indagine sulla 12enne che sarebbe stata abusata e filmata da coetanei a Sulmona. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un 17enne, che sarebbe l'autor

Formia, due misure cautelari per atti persecutori e presunti abusi su minori; Docente sospeso dall'insegnamento per presunti abusi su due studentesse; Sospeso docente accusato di abusi su due studentesse minorenni a Formia.

Latina, sospeso un docente accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni - Un docente è stato sospeso dall'insegnamento per il periodo massimo consentito, su disposizione del Giudice per le ...

Violenta due studentesse minorenni all'interno della scuola: prof sospeso - Avrebbe violentato due studentesse all'interno di un istituto scolastico: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha emesso ...