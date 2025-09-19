Indagato per abusi su due studentesse minorenni insegnante sospeso

Il giudice per le indagini preliminari ha sospeso, per il tempo massimo consentito, un insegnante che lavora in un istituto di Formia. La misura cautelare di sospensione dall’insegnamento si è resa necessaria poiché l'uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

