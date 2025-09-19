Indagato lo sponsor occulto di Sala
L'immobiliarista Mirko Paletti nei guai per il cantiere di via Fontana a Milano: due torri fatte passare per ristrutturazione. Finanziò Mr. Expo ma il suo nome venne «oscurato».
Tyler Robinson, il 22enne sospettato di aver ucciso Charlie #Kirk, conviveva con un uomo che stava effettuando un percorso di transizione. Il partner di #Robinson non è indagato e sta collaborando con l'FBI. Vai su Facebook
