Incredibile operazione all' ospedale di Taormina | rimosso un tumore gigante della faccia e del collo in un paziente di 87anni

19 set 2025

Rimosso un tumore gigante della faccia e del collo ad un uomo di 87 anni: incredibile operazione all’ospedale di Taormina. Un intervento salvavita è stato eseguito dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale ad indirizzo oncologico dell’ospedale di Taormina, guidata dalla dottoressa Serenella Palmeri Responsabile F.F. del reparto. Con la partecipazione dell’equipe anestesiologica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Operazione salva la vita di un paziente in ospedale Taormina - Un uomo di origini marocchine, di 43 anni, padre di due bimbi piccoli, è giunto in condizioni disperate nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Taormina per un grave ascesso ... Da ansa.it

