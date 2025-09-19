Incredibile Dallavalle | è argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica
Impresa di Andrea Dallavalle, che grazie all’ultimo salto nella finale del triplo ha conquistato l’argento ai Mondiali di atletica, saltando in 17.64. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
